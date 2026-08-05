Как Каспий становится цифровым мостом между Европой и Азией

Анастасия Жалина

Еще недавно стратегическое значение Каспия определялось нефтью, газом и транспортными маршрутами. Через регион проходят нефтепроводы, газовые магистрали и Транскаспийский международный транспортный маршрут Средний коридор. Но теперь у Каспия появилась еще одна стратегическая функция — он становится частью глобальной цифровой инфраструктуры.

Одним из ключевых проектов в этом направлении стала Транскаспийская подводная волоконно-оптическая линия связи (Транскаспийская ВОЛС). Кабель длиной около 380 км, который соединит Сумгаит и Актау, должен стать новым маршрутом передачи данных между Европой и Азией. Проект реализуется в рамках инициативы Digital Silk Way и призван не заменить существующие цифровые магистрали, а дополнить их, повысив надежность и диверсификацию международного транзита данных.

От идеи к реализации: история Digital Silk Way

Идея цифрового транзита через Каспий развивалась годами. Первоначальная концепция TASIM (Trans-Eurasian Information Super Highway), предложенная Азербайджаном еще в конце 2000-х и поддержанная ООН, так и не вышла на стадию практической реализации из-за отсутствия коммерческого консорциума.

Перезапуск идеи произошел в рамках инициативы Digital Silk Way, инициированной AzerTelecom (входит в NEQSOL Holding). В 2022–2023 годах AzerTelecom и «Казахтелеком» оформили юридическую структуру проекта, создав совместное предприятие CaspiNet.

После проведения морских изысканий компанией Fugro и утверждения детального проекта к транскаспийскому цифровому узлу присоединился и Туркменистан (маршрут Сиазань — Туркменбаши), превратив проект в комплексную магистральную систему.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как цифровая магистраль дополняет Средний коридор?

Развитие Транскаспийской волоконно-оптической линии связи тесно связано со Средним коридором. Если транспортный маршрут обеспечивает перевозку грузов между Европой и Азией, то новая цифровая магистраль должна взять на себя передачу данных.

Сегодня международная логистика невозможна без цифровых технологий. Электронное таможенное оформление, отслеживание контейнеров в режиме реального времени, работа банковских систем, страховых компаний и логистических операторов требуют постоянного обмена данными. Чем быстрее и стабильнее работают каналы связи, тем эффективнее становится сам транспортный коридор.

Одним из ключевых преимуществ Транскаспийской ВОЛС считается низкая задержка передачи данных.

По расчетам разработчиков проекта, показатель RTT (Round Trip Time) между основными узлами Европы и Центральной Азии составит около 110–120 миллисекунд. Такая скорость особенно важна для финансового сектора, облачных сервисов, распределенных дата-центров и других цифровых сервисов, где даже небольшие задержки могут иметь значение.

При этом новый маршрут не рассматривается как альтернатива существующим направлениям через Суэцкий канал или северные маршруты. Его задача — дополнить действующую инфраструктуру и обеспечить еще один независимый канал передачи данных.

Проектная пропускная способность линии, по различным оценкам, составит от 40 до 100 Тбит/с.

Новые возможности для Азербайджана и Казахстана

Реализация проекта позволит Азербайджану и Казахстану расширить свое участие не только в транспортном, но и в цифровом транзите между Европой и Азией.

Для Азербайджана проект открывает возможности для развития цифровой инфраструктуры. Через Сумгаит может пройти часть международного интернет-трафика, что создаст условия для строительства новых дата-центров, развития облачных сервисов и привлечения крупных технологических компаний.

Для Казахстана новый маршрут означает дополнительный канал связи с Европой. Это позволит снизить зависимость от существующих направлений передачи данных и укрепить роль страны как цифрового узла для государств Центральной Азии.

Экономический эффект не ограничивается работой самого кабеля. Страны смогут получать доход от передачи международного интернет-трафика, строительства дата-центров и развития цифровых сервисов, которые будут обслуживать компании и пользователей по всему региону.

Почему в подводные кабели инвестируют IT-компании?

Строительство Транскаспийской ВОЛС соответствует мировому тренду развития цифровой инфраструктуры. Сегодня крупнейшими инвесторами подводных кабелей становятся не только операторы связи, но и технологические компании. Google развивает проекты Blue-Raman и Equiano, Meta участвует в строительстве системы 2Africa, а китайские компании реализуют PEACE Cable.

На этом фоне Транскаспийская ВОЛС может стать еще одним маршрутом передачи данных между Европой и Азией и создать основу для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры Каспийского региона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как формируется цифровой хаб?

Запуск Транскаспийской ВОЛС — лишь один из этапов формирования цифрового коридора. Чтобы проект принес странам максимальный эффект, необходима сопутствующая инфраструктура — дата-центры, точки обмена интернет-трафиком и другие объекты, обеспечивающие хранение, обработку и передачу данных.

Именно они позволяют не только пропускать международный трафик через территорию страны, но и развивать собственые цифровые сервисы, привлекать технологические компании и создавать дополнительные источники дохода.

Вместе с тем подводная линия связи требует особого подхода к эксплуатации. При прокладке линии необходимо учитывать особенности Каспийского моря, поэтому надежная защита кабеля от повреждений становится одним из ключевых условий его стабильной работы.

По мере роста объемов международного интернет-трафика надежность подобных маршрутов приобретает такое же значение, как и их пропускная способность.

Перспективы проекта

Транскаспийская подводная волоконно-оптическая линия связи показывает, что значение Каспийского региона постепенно выходит за рамки энергетики и транспортной логистики. Наряду с традиционными маршрутами здесь начинает формироваться инфраструктура для международной передачи данных.

Говорить о долгосрочных результатах проекта пока рано — многое будет зависеть от сроков его реализации и дальнейшего развития цифровой инфраструктуры. Вместе с тем уже сегодня можно говорить о том, что Транскаспийская ВОЛС открывает для Азербайджана и Казахстана новые возможности для участия в международном цифровом транзите.