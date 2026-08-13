Процесс получения гражданства собираются усложнить в Армении

В Армении задумались над тем, чтобы сделать процесс получения гражданства более сложным. По словам замглавы МВД республики, сейчас получить паспорт Армении слишком легко.

Армении нужно пересмотреть процесс получения гражданства для этнических армян. Об этом заявил замглавы МВД страны Армен Казарян.

По его словам, сейчас этот процесс слишком упрощен.

Заместитель министра подчеркнул, что в 2025 году гражданство Армении было выдано 32 тысячам армян, что является историческим максимумом.

Казарян обратил внимание, что преимущество это были этнические армяне из России. Он полагает, что они получали гражданство республики из-за украинского конфликта и проблем с въездом в другие страны. В этой связи замглавы ведомства обратил внимание на то, что получение гражданства должно иметь ценность, а не напоминать транзакцию.

"Нет каких-либо требований к этническим армянам для получения паспорта нашей страны. Это проблема, и ее нужно решать адресно"

– Армен Казарян

По его мнению, для получения гражданства иностранцам необходимо 3 года прожить в стране, сдать тест на знание языка и законов. Сейчас же соотечественники проходят процедуру упрощенно, и к ним по сути не предъявляют никаких требований.