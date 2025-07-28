Армения не хочет конфликта с РФ из-за ЮКЖД – Пашинян

Ереван не стремится идти на обострение с Москвой при решении проблем с железной дорогой, заявил армянский премьер. Он отметил, что несколько вариантов передачи РФ концессии ЮКЖД обсуждаются.

Армения не хочет "встревать в конфликт" с Россией по вопросу принадлежности железных дорог, такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

В ходе общения с представителями СМИ на брифинге он рассказал о том, что Ереван и Москва обсуждают различные варианты передачи концессии ЮКЖД.

"Что касается ситуации с железной дорогой, мы хотим решить вопрос по-дружески, то есть мы не хотим идти на какие-то острые решения"

– Никол Пашинян

При этом он отметил, что расторжение концессионного договора с РФ для армянской стороны является неприемлемым, поскольку будет недружественным шагом.

По словам Пашиняна, одним из вариантов решения вопроса рассматривается продажа части компании, Россия при этом останется миноритарным акционером.

Еще один из вариантов – разделить лицензию на обслуживание инфраструктуры и перевозки межу сторонами, равно поделив функции между Арменией и РФ, так же рассказал премьер.