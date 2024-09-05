ЮКЖД отремонтирует железнодорожные станции в Армении

Пять железнодорожных станций планируют полностью обновить и отремонтировать в Армении. На данным момент часть работ уже завершена.

В Армении планируют провести ремонт на пяти железнодорожных станциях, рассказал глава пассажирской дирекции "Южно-кавказской железной дороги" (ЮКЖД) Грант Микаелян. Его слова передала пресс-служба компании.

ЮКЖД проводит модернизацию и обновление пассажирской инфраструктуры для повышения уровня предоставляемых услуг.

На данный момент специалисты заменили плитку на перроне вокзала в Ереване, а также на станциях Аракс и Арагац. Полностью реконструирована остановочная платформа Арташар в Армавирской области. Помимо этого, в здании Ереванского вокзала появился туалет для людей с ограниченными физическими возможностями.

"В текущем году в целях модернизации и ремонта мы выбрали ряд объектов инфраструктуры, которые наиболее нуждались в обновлении и реконструкции"

- Грант Микаелян

Он добавил, что ремонт пассажирской инфраструктуры будет продолжен и в 2026 году.