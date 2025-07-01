Вестник Кавказа

Россотрудничество и ЮКЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении был заключен меморандум о сотрудничестве между Россотрудничеством и ЮКЖД. Подписание документа состоялось на станции Санаин.

Россотрудничество заключило меморандум о сотрудничестве с компанией "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), рассказала пресс-служба организации.

"Руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов и генеральный директор ЗАО "ЮКЖД" Алексей Мельников подписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась на исторической станции Санаин, построенной в 1899 году"

- пресс-служба Россотрудничества

Мельников подчеркнул, что несмотря не все сложности, ЮКЖД продолжает выполнять гуманитарную функцию, по его словам, считающейся одной из ее ключевых задач. Он подчеркнул, что "это миссия, направленная на сохранение союзных и добрососедских связей".

Он также напомнил о сотрудничестве ЮКЖД с Русским домом, проектах ко Дню Победы, просветительских инициативах и приезде в Армению врачей из системы РЖД.

Фефилов, в свою очередь, отметил, что подписанный меморандум – итог уже проделанной большой работы и новый этап сотрудничества.

Напомним, что ЮКЖД является 100% дочерней компанией РЖД.

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