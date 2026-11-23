За первые десять месяцев текущего года Азербайджан, по данным Государственного таможенного комитета, экспортировал в Армению товары на общую сумму $23,699 млн.

Азербайджан за период с января по октябрь текущего года экспортировал в Армению товары на сумму $23,699 млн, такие данные предоставили в Государственном таможенном комитете АР.

Что касается косвенного импорта Азербайджана из Армении, то за тот же срок его стоимость составила $96,5 тыс. Отмечается, что в прошлом месяце никаких поставок в Азербайджан из Армении не производилось.

Напомним, что экономическое взаимодействие этих двух стран Южного Кавказа стартовало в ноябре прошлого года.

Стоит отметить, за январь-октябрь нынешнего года весь внешний товарооборот Азербайджана достиг $43 млрд 189 млн. Эта цифра почти на 5,7% превышает показатель за тот же период минувшего года.