Новый туристический маршрут появится в Абхазии в следующем году. В него войдут археологические памятники Сухумского района.

Турмаршрут "Тропы наследия: по следам графини Уваровой" будет разработан в Абхазии, об этом говорится в сообщении Президентского фонда культурных инициатив.

Маршрут пройдет по Сухумскому району и будет включать исторические и археологические памятники, такие как Эшерское городище, кромлехи, Уваровская (Эшерская) церковь, мост Басла, крепость "Уаз Абаа" (Замок феодала) и Келасурская стена. Советские, российские и абхазские ученые в разные годы исследовали эти объекты, в том числе работы проводила графиня Прасковья Уварова – русский историк, археолог, коллекционер и общественный деятель, стоявшая во главе Московского археологического общества.

Маршрут можно будет найти на специальной онлайн-платформе с интерактивной картой, 3D-реконструкциями памятников и виртуальной экскурсией. Кроме того, для туристов подготовят аудиосериал из семи эпизодов, основанный на дневниках и архивных записях исследователей.

На территории объектов маршрута будут установлены QR-коды, по которым посетители смогут найти экскурсионные материалы.

Новый туристический маршрут в Абхазии планируется запустить в 2027 году.