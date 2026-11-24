Соединенные Штаты обратились к своим граждан, которые в настоящее время находятся в Иране, с призывом как можно скорее покинуть территорию этой страны.
В виртуальном посольстве США в Тегеране отметили, что американские граждане, компании и учреждения на Ближнем Востоку могут стать целью атак Ирана, йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" и других союзных Ирану группировок.
В дипмиссии также поведали, что гражданам США в регионе нужно быть готовыми к возможной отмене авиарейсов и закрытию воздушного пространства. Кроме того, там подчеркнули, что в любой момент могут измениться правила пересечения сухопутных границ.
Предупреждение было выпущено после того, как Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне и Кувейте, и атак хуситов на здание в финансовом квартале столицы Саудовской Аравии.