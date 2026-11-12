Президент Азербайджана заявил о налаживании экономических и торговых связей с Арменией. Он отметил, что это проходит параллельно с нормализацией отношений между странами.

Между Азербайджаном и Арменией налаживаются экономические и торговые связи. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил 25 ноября на встрече с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

"На фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией налаживаются экономические и торговые связи. Кроме того, созданы возможности для транзита грузов из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана"

– Ильхам Алиев

Он также акцентировал внимание на том, что за минувший год в Армению транзитом через Азербайджан было доставлено свыше 100 тыс тонн грузов.



Ранее в этом месяце в Дублине Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров было отмечено, что активный транзит грузов является положительным явлением в контексте мирной нормализации между Баку и Ереваном.