Джейхун Байрамов назвал Грузию другом, соседом и стратегическим партнером Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан вложил в соседнюю республику Южного Кавказа $4,1 млрд.

Азербайджан и Грузия совместно успешно реализуют крупные энергетические и транспортно-транзитные проекты, в том числе зелёный энергокоридор из Каспия в Европу и Средний коридор. Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 24 ноября в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Грузии Макой Бочоришвили.

Он отметил, что для Азербайджана Грузия – друг, сосед и стратегический партнер.

"Политический диалог между нашими странами существует на высоком уровне, совершаются важные взаимные визиты. Между нашими странами подписано 145 различных документов. Взаимный товарооборот за первые 9 месяцев этого года превысил показатель всего 2025 года и перевалил за $900 млн, а по итогам года превысит $1 млрд"

– Джейхун Байрамов

Он также обратил внимание на то, что Азербайджан вложил в Грузию $4,1 млрд, из них 2,1 – по линии SOCAR.

"В свою очередь, Грузия вложила в нашу страну 460 млн инвестиций"

– азербайджанский министр