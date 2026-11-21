Власти Ирана рассказали о взаимодействии с Азербайджаном и другими странами по вопросам транзита природного газа в Исламскую Республику.

Тегеран продолжает работу с Баку и рядом других стран по вопросам транзита газа в Иран, заявил и.о. главы Миннефти ИРИ Хамид Бовард.

"Кроме того, продолжаются переговоры по разработке нефтяных месторождений в Каспийском море, а в сфере транзита газа Иран взаимодействует и сотрудничает, в том числе с Азербайджаном"

- Хамид Бовард

Напомним, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи рассказал, что в начале текущего месяца рассмотрел с российским президентом Владимиром Путиным возможность поставок газа из РФ в Иран и создание соответствующей инфраструктуры.

По его словам, в результате Иран сможет не только удовлетворить внутренние потребности, но и приобрести статус транзитной площадки для поставок российского газа государствам-соседям.