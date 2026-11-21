Госсекретарь США сегодня примет в Вашингтоне премьер-министра Катара, темой встречи станут переговоры между Ираном и США, в которых Катар выступает посредником, а также отношения между Катаром и США.

Сегодня в столице США Вашингтоне пройдет встреча государственного секретаря США Марко Рубио с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани - посредником на переговорах между США и Ираном, сообщили в Госдепе США.

"Стороны планируют обсудить посреднические усилия Катара в рамках переговорного процесса между Ираном и США по достижению мирных договоренностей, а также стратегические отношения между двумя странами"

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Катар эффективно справляется с ролью посредника в непростых переговорах, направленных на снижение напряженности между Ираном и США и достижение дипломатического урегулирования между сторонами, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Так, две недели назад Аль Тани обсудил ход переговорного процесса с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, после чего Трамп сообщил в публикации в своей социальной сети, что провел перспективные переговоры катарским посредником.

Напомним, ранее мы писали: глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к техническим переговорам с Вашингтоном по Ормузскому проливу, и Тегеран может сократить сроки реализации своего плана на этот счет.

Однако необходимо, чтобы США тоже были готовы к диалогу с Ираном, и они четко должны об этом заявить. Также Тегерану нужен от Вашингтона комплекс мер по выстраиванию доверия, отметил Аракчи.