Азербайджанский лидер Ильхам Алиев направил соболезнования своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили в связи с гибелью людей в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, соответствующая информация размещена на сайте главы АР.

Соболезнования были направлены в связи с гибелью людей в результате взрыва в жилом доме в грузинской столице.

"Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси"

— Ильхам Алиев

Президент Азербайджана выразил соболезнования не только своему грузинскому коллеге, но и семьям и близким погибших, а также всему народу Грузии.

Также Ильхам Алиев пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, утром 19 ноября в Тбилиси из-за взрыва газа частично обрушился пятиэтажный жилой дом. В результате происшествия шесть человек погибли, пятеро – находятся в больнице.

В Грузии был объявлен траур 22 ноября.