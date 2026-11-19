Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, соответствующая информация размещена на сайте главы АР.
Соболезнования были направлены в связи с гибелью людей в результате взрыва в жилом доме в грузинской столице.
"Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси"
— Ильхам Алиев
Президент Азербайджана выразил соболезнования не только своему грузинскому коллеге, но и семьям и близким погибших, а также всему народу Грузии.
Также Ильхам Алиев пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, утром 19 ноября в Тбилиси из-за взрыва газа частично обрушился пятиэтажный жилой дом. В результате происшествия шесть человек погибли, пятеро – находятся в больнице.
В Грузии был объявлен траур 22 ноября.