Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к техническим переговорам с Вашингтоном по Ормузскому проливу.

Иран готов на экспертном уровне провести переговоры с США, сообщил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Соответствующее заявление он сделал в интервью иранскому изданию Iran.

Аракчи уточнил, что иранская сторона готова с американцами обсуждать открытие Ормузского пролива, а также Тегеран может сократить сроки реализации своего плана на этот счет.

Однако, по словам министра, необходимо, чтобы США тоже были готовы у диалогу с Ираном и четко должны об этом заявить.

Также Тегерану нужен от Вашингтона комплекс мер по выстраиванию доверия.

"Если они выполнят два этих условия, мы готовы с американской стороной обсудить этот проект и то, как его реализовать. Наше требование прозрачно: выдвинутые нами семь условий должны быть выполнены, чтобы Ормузский пролив открылся"

— Аббас Аракчи

Тем не менее, "если у американцев будут свои предложения и точка зрения касательно способов реализации этих условий, Иран готовы к диалогу", обозначил он.

Аракчи предположил, что стороны могут обсудить, как различные вопросы будут изложены на бумаге и в какой форме будет достигнуты удовлетворяющих обе стороны договоренности.

"Например, если они захотят изменить сроки (реализации условий Ирана – ред.) с двух дней до одного дня или даже двух часов, для нас это не вопрос. Имеет значение лишь выполнение наших требований"

– Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив однозначно будет открыт при выполнении этих условий.

"Даже если им будет необходимо обсудить детали и способы реализации этих условий, мы готовы на экспертном уровне провести переговоры"

– Аббас Аракчи

Он также уточнил, что в соответствии с текущим двухдневным предложением Ирана по открытию Ормузского пролива, иранцы могут открыть его для судоходства на второй день после выполнения США иранских требований и сразу же начать диалог.

Требования также касаются отмены последних ограничительных мер США против Ирана, добавил он.

Министр напомнил, что Исламабадский меморандум предполагал начало переговоров между Ираном и США по прошествии 60 дней с момента реализации самого меморандума.

Однако, этот меморандум "более не лежит на столе", заявил Аракчи, но "сами его принципы могут лечь в основу возможного соглашения с США".