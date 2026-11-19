Стало известно, какое количество жителей насчитывается в данный момент в городе Агдам и в Агдамском районе Азербайджана.

В городе Агдам на сегодняшний день поселились более 3 тыс человек, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он уточнил, что в общей сложности в районе живут 8,3 тыс человек. Эмин Гусейнов подчеркнул, что данный показатель существенно увеличился относительно минувшего года.

Спецпредставитель главы государства подчеркнул, что в 2025 году количество жителей Агдамского района составляло менее 500 человек. По его словам, сейчас, в ходе реализации программы Великого возвращения, заселение производится значительно быстрее, чем раньше, и его темпы будут только расти.

Эмин Гусейнов уточнил, что в Агдамском районе отстроены уже три села, в них живут люди. Еще в двух селах строительные и восстановительные работы скоро будут окончены, и жители смогут поселиться в них в первые месяцы следующего года.

Соответственно, уточнил спецпредставитель президента, планируется, что в первой половине 2027 года число жителей города Агдам вырастет еще на 10 тыс человек.