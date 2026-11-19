Важное нововведение обнаружилось в новых биометрических паспортах в Армении: теперь в графе "Место рождения" у представителей армянского населения, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана, написано "Азербайджан".

В Армении в новых биометрических паспортах представителей армянского населения, которые добровольно переселились из Карабахского региона Азербайджана и получили гражданство Армении, в графе "Место рождения" указывается Азербайджан. Такое сообщение распространило МВД РА.

В министерстве подчеркнули, что такой подход соответствует международным стандартам, а именно стандартом 9303 Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Согласно этому стандарту, заполнение графы "Место рождения" осуществляется в соответствии со стандартом ISO 3166. Последний определяет географические единицы, которые могут быть указаны в паспортах в качестве места рождения, исходя из их государственной принадлежности"

- МВД Армении

В ведомстве пояснили, что любая информация, внесенная Службой миграции и гражданства МВД Армении, может стать препятствием при пересечении границы, если она не соответствует международным нормам.

Поэтому, добавили в МВД, одновременно с внедрением новой биометрической системы был принят единый подход, благодаря которому будет соблюдаться стандарт ISO 3166, так что обладатели новых паспортов не будут испытывать сложности в пунктах пересечения границы.