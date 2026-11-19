За последние семь лет объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Казахстана увеличился в два раза и вплотную приблизился к отметке в $7 млрд.

В Казахстане за последние семь лет экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос в два раза и приблизился к $7 млрд. Об этом на третьем Форуме работников сельского хозяйства сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что за этот период производство продуктов питания выросло на 28%, доля переработанной продукции в аграрном экспорте достигла 52%, а в отрасли реализовали 1630 инвестпроектов на сумму около $6 млрд.

Казахский лидер также заявил о необходимости расширить доступ сельских предпринимателей к цифровым площадкам, банковским и логистическим услугам, а в районах с мелкими фермами — открыть пункты приема, сортировки и охлаждения продукции.

Токаев добавил, что на программу "Ауыл аманаты" направили около $334 млн, что позволило создать на селе свыше 22 тыс рабочих мест. В рамках этой госпрограммы жители сел и малых городов могут получить льготные микрокредиты под 2,5% годовых на открытие и развитие собственного дела.