Мугамная версия хита Нелли Фуртадо вошла в официальный саундтрек игры GTA VI. Песню Say It Right исполнили Алим и Фаргана Гасымовы.

Авторская интерпретация песни Say It Right Нелли Фуртадо в стиле азербайджанского мугама попала в официальный саундтрек компьютерной игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Свою версию известного хита канадской исполнительницы представили народный артист Азербайджана Алим Гасымовы и заслуженная артистка АР Фаргана Гасымова.

По данным игровых СМИ, трек попал в плейлист радиостанции Kaleidoscope FM, которая доступна внутри игрового процесса. Слушать радио в играх серии GTA обычно можно во время езды на автомобиле или мотоцикле.

Отметим, что официальный релиз игры Grand Theft Auto VI от студии Rockstar Games состоялся 19 ноября. Игра считается самым дорогостоящим проектом в истории индустрии с бюджетом около $2 млрд. По данным аналитиков, за первые два дня было продано свыше 24 млн копий игры, выручка составила свыше $2,3 млрд.