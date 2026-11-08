Associated Press: власти Саудовской Аравии считают, что конфликт с йеменским движением "Ансар Аллах" в нынешней фазе будет длиться еще полгода.

В Эр-Рияде ожидают, что конфликт с йеменскими хуситами в текущем режиме продлится еще шесть месяцев, сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Саудовская Аравия уже предупредила союзников в регионе о своих оценках сроков продолжения боевых действий.

Как рассказали источники, одновременно с этим королевство настаивает на усилении военного давления на "Ансар Аллах", в том числе призывая ко вмешательству США.

Вашингтон же, в свою очередь, "продолжает избегать прямого участия в конфликте на текущем этапе".

Власти Саудовской Аравии рассчитывают "на усиление военного давления, чтобы остановить продвижение хуситов в Йемене и затем перейти к переговорам с ними с более выгодных позиций", следует из информации источников АР.