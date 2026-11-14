В Абу-Даби прошла встреча замглавы российского МИД Игоря Зубова с министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейфом бен Заидом Аль Нахаяйном, сообщает информационное агентство WAM.
В публикации отмечается, что стороны обсудили сотрудничество Москвы и Абу-Даби в сфере безопасности.
"На встрече обсуждались пути укрепления сотрудничества и координации в сфере безопасности и полицейской службы между ОАЭ и Россией, а также повышение эффективности мер безопасности и расширение двустороннего партнерства"
– WAM
Также издание пишет, что Зубов и Аль Нахаяйн подчеркнули общую приверженность обеспечению безопасности и стабильности в обществе.
Кроме того, и Москва, и Абу-Даби выступают за совместное решение возникающих проблем в области безопасности, пишет WAM.