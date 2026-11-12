На полях международного саммита АТЭС состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой обсудили двусторонние отношения и международную обстановку.

Состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Глава российского государства подчеркнул, что экономическое взаимодействие демонстрирует стабильность: товарооборот государств несколько лет подряд существенно превышает $200 млрд.

Также Путин отметил рост взаимного туристического потока, которому способствовал введенный по инициативе Пекина безвизовый режим.

Со своей стороны Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией работать над процветанием АТР. Председатель КНР подчеркнул, что отношения двух стран приносят миру больше стабильности и имеют широкие перспективы.

Отметим Переговоры прошли при участии представительной российской делегации, в которую вошли вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, в состав группы были включены руководители профильных министерств: Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Максим Решетников, Валерий Фальков и Сергей Цивилев.

Администрацию президента представляли помощник Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы администрации Максим Орешкин.