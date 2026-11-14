Анкара ведет активные переговоры по поставкам зерна по Черному морю

Турецкая сторона решает с Россией, Украиной и странами Европы вопрос о возможности восстановления безопасных поставок зерна через Черное море, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан после министерской встречи ЕС по межрегиональной безопасности, которая состоялась в Брюсселе.
"Мы работаем над тем, как вновь обеспечить поставки зерна на мировые рынки, как обеспечить безопасность судоходства в Черном море и доставить необходимую пшеницу бедным странам мира"
- Хакан Фидан
Дипломат уточнил, что Анкара уже подготовила ряд предложений, некоторые из них в ходе сегодняшней встречи были уточнены.
Министр добавил, что в обсуждениях принимают участие также Болгария и Румыния: эти страны напрямую зависят от того, что происходит в Черном море.
Фидан отметил, что в Брюсселе турецкая делегация общалась с представителями Болгарии, Румынии и Украины, а ранее обсуждения велись с российской стороной.
"Надеюсь, формула, которую мы разрабатываем, принесет результат и нам удастся решить этот вопрос"
- Хакан Фидан