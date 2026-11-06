В Дагестане завершен ремонт последнего участка дороги к Сулакскому каньону

На территории Дагестана завершились работы на последнем участке автодороги "Буйнакск - Кизилюрт" по направлению к Сулакскому каньону. В ходе работ дорожники обновили более 49 км трассы.

В Дагестане открыли последний отремонтированный участок дороги "Буйнакск - Кизилюрт" с 22-го по 41-й км, ведущей к Сулакскому каньону. Об этом сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Гаджиев на своей странице в социальной сети.

​Отмечается, что ремонтные работы проводились поэтапно на территории Буйнакского и Кизилюртовского районов, а всего специалисты отремонтировали более 49 км дороги.

​Обновленная трасса имеет важное значение для жителей близлежащих населенных пунктов, обеспечивая транспортное сообщение с Махачкалой и другими районами республики, а также делая доступнее больницы, школы и другие социальные учреждения.

​Кроме того, представитель ведомства выразил благодарность администрации Буйнакского района, руководству и сотрудникам подрядной организации, а также специалистам Минтранса и ГКУ "Дагестанавтодор", участвовавшим в проекте и контролировавшим качество работ.