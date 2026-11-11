COP34 в 2029 году может принять Армения

Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян на встрече с исполнительным секретарем РКИК ООН Саймоном Стилом на полях COP31 в Анталье предложил провести в стране COP34 в 2029 году.

Армянские власти выдвинули кандидатуру страны на проведение 34-й Конференции ООН по изменению климата (COP34) в 2029 году, заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян после встречи с исполнительным секретарем Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН Саймоном Стилом в рамках COP31, проходящем в турецкой курортной Анталье.

"Я представил кандидатуру Армении и выразил ее готовность принять COP34 в 2029 году. Рассказал об итогах состоявшейся в Ереване COP17, а также об опыте и успехах, достигнутых в ходе организации конференции и ведения многосторонних переговоров"

- Амбарцум Матевосян

Такая инициатива страны - это ее возможность внести свой весомы вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата, и здесь очень важны выполнение обязательств по смягчению последствий изменения климата и адаптация и климатическому финансированию, в чем особо уязвимы горные страны, отметил министр, передает NEWS.am.

Также Армения готова к открытому и конструктивному сотрудничеству со странами - членами Восточноевропейской группы и секретариатом РКИК в рамках дальнейшего продвижения своей кандидатуры, добавил Амбарцум Матевосян.