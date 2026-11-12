Аэропорт возле курорта "Архыз" начнет принимать рейсы в 2030 году

Строительство аэропорта вблизи курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии начнется в следующем году, а запуск объекта стоимостью более 36 млрд рублей запланирован на 2030 год.

В Карачаево-Черкесии запуск нового аэропорта вблизи курорта "Архыз" намечен на 2030 год. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В следующем году приступаем к строительству. Надеюсь, что в 2030 году произведем первый полет и начнется работа нашего аэропорта"

- Рашид Темрезов

По словам главы республики, инвестор уже приступил к подготовке территории: рабочие возводят ограждение, обустраивают строительный городок и подводят временные инженерные сети. Параллельно ведется поиск генерального подрядчика.

Отметим, реализация проекта обойдется в 36,5 млрд рублей. При этом ранее в Минтрансе РФ заявляли, что завершить строительство аэропорта планируется в 2029 году.