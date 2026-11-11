Трамп объяснил отказ США от военных действий против Ирана

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение временно отказаться от проведения военных действий против Ирана по просьбе ряда стран ближневосточного региона.

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от военных действий против Ирана по просьбе ряда ближневосточных стран. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Стивеном Эй Смитом.

"Я мог бы завершить его немедленно. По просьбе стран, которые я пытаюсь защитить, мы пошли несколько более длинным и несколько более цивилизованным путем. Саудовская Аравия просила меня на некоторое время оставить все как есть"

- Дональд Трамп

По словам американского лидера, с аналогичными просьбами к нему обратились Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. В противном случае Вашингтон предпринял бы более масштабные действия против Ирана.

"Мы уже зашли очень далеко. Мы атаковали их, но по большей части не трогали мосты. Мы уничтожили один крупный мост, потому что они очень плохо себя вели, однако сохранили их электроэнергетику и производственные мощности. Мы вообще не атаковали их энергетический сектор"

- Дональд Трамп