Синоптики прогнозируют новый разгул стихии в Сочи

В ближайшие два дня на Сочи и его окрестности обрушится новый шквал непогоды: синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди со снегом, усиление ветра, шторм на море и подъем уровня воды в реках.

Сегодня-завтра в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируется усиление ветра, штормовое волнение моря, сильные дожди, местами со снегом, и подъем уровня воды в реках, сообщает администрация города-курорта со ссылкой на предупреждение синоптиков краснодарского центра по гидрометеорологии и охране окружающей среды.

"Со второй половины дня 12 ноября до конца дня 13 ноября на территории города Сочи и федеральной территории Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра, местами порывы 15-18 м/с. Волнение моря 3-4 балла, высота волн 1,0-1,8 м"

- сообщение

В предгорной и горной зоне Сочи с вечера 12 и до середины 13 ноября будет идти сильный дождь, местами со снегом, в результате чего ожидаются подъемы уровней воды, в отдельных реках с достижением неблагоприятных отметок, - предупреждают власти, передает ТАСС.

В администрации жителей и гостей курорта призвали воздержаться от прогулок по городу, особенно отдыха у воды, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности.