Дагестан получит 100 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры

Дополнительные 100 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры принесла региону победа сборной Дагестана в фестивале культуры и спорта народов Юга России.

Победа сборной Дагестана в фестивале культуры и спорта народов Юга России принесла региону дополнительное финансирование на развитие спортивной инфраструктуры в размере 100 млн рублей. Об этом сообщает правительство республики.

"С 30 октября по 1 ноября Дагестан принимал фестиваль культуры и спорта народов Юга России, победа в котором принесла региону дополнительное федеральное финансирование в размере 100 млн рублей"

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Кроме того, в сообщении ведомства отмечалось, что полученные средства будут направлены на приобретение оборудования для спортивных сооружений и реконструкцию спортивных объектов республики.

Отметим, в ходе фестиваля сборная Дагестана победила в семи из десяти видов спорта, что позволило ей занять первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла команда Чеченской Республики, третье — представители Ставропольского края.