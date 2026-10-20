В Тбилиси могут сделать платным въезд в центр

Ситуацию с загруженностью дорог Тбилиси автомобилями могли бы помочь решить ограничения, которые применяются в других странах, например платный въезд в центр города, рассказала Каладзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о вариантах решения ситуации с обилием транспорта на дорогах города.

По мнению Каладзе, зависимость от автомобилей – главная проблема Тбилиси.

По городу в часы пик передвигается порядка 900 тыс машин, дороги не выдерживает такой нагрузки. Эстакады не решат проблему, напротив, машин в грузинской столице может стать еще больше. Мэр Тбилиси видит выход во введении некоторых ограничений.

"Можно принять конкретные решения, как в других странах – например, пускать автомобили с четными и нечетными номерами по определенным дням или ввести платный въезд в отдельные районы, как сделали во многих европейских городах"

– Каха Каладзе

При этом глава города подчеркнул, что общество должно быть готово к таким нововведениям.

Также он сообщил, что городские власти сейчас изучают возможность строительства объездных дорог с западной и восточной стороны Тбилиси.