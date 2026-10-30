Вестник Кавказа

В России могут вернуть туристический кешбэк

Девочка в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Программа туристического кешбэка может возобновиться в России. На необходимость этого указал Миронов, отметив, что программа позволила повысить турпоток по стране.

Следует возродить программу туристического кешбэка в России, об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Справедливая Россия" настаивает на возвращении туристического кешбэка. Несколько лет назад эта программа пользовалась большим спросом"

– Сергей Миронов

Он напомнил, что программа кешбэк привела к росту потока внутренних туристов, причем не только в летний сезон. Программу стоит расширить, сделать отдельным детский туристический кешбэк, добавил депутат, пишет ТАСС.

"Нужна прогрессивная шкала: чем больше детей в семье, тем выше процент возврата: 50% для одного ребенка, 60% - для двух, 70% - для трех и более детей"

– Сергей Миронов

Напомним, программа государственного туристического кешбэка в России действовала с 2020 по 2022 год.

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