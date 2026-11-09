Турция нацелена получить $300 млрд инвестиций для модернизации энергетики

Анкара нацелена получить $300 млрд инвестиций для реализации энергетического перехода в течение 15 лет.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что для модернизации энергетического комплекса и энергетического перехода необходимы инвестиции в размере порядка $300 млрд. Анкара намерена добиться получения инвестиций в течение ближайших 15 лет.

"Нам нужна серьезная финансовая поддержка международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития и других структур. Кроме того, важно привлекать в Турцию прямые иностранные инвестиции"

– Алпарслан Байрактар

По словам Байрактара, Турция представляет собой перспективный рынок для иностранных партнеров. Как отметил глава ведомства, население республики растет, продолжаются процессы урбанизации, также растет экспорт в другие страны.