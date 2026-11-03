Турецкий "Галатасарай" изменит контракт с российским полузащитником - СМИ

Руководство турецкого профессионального футбольного клуба из Стамбула "Галатасарай" приняло решение изменить условия контракта российского полузащитника Алексея Батракова, увеличив его годовой оклад и убрав пункт об отступных.

Российский полузащитник Алексей Батраков, выступающий за именитый стамбульский футбольный клуб "Галатасарай", вскоре подпишет новый контракт, который будет значительно отличаться от нынешнего, сообщает турецкое издание Sozcu.

Руководство клуба намерено увеличить годовой оклад 21-летнего россиянина с 3,25 до 5 млн евро, а также избавить его от обязанности в случае ухода выплатить отступные в размере 55 млн евро. Агент футболиста Владимир Кузьмичев уже приглашен в Стамбул, передает "АиФ".

Ранее Батраков играл в московском "Локомотиве", а в "Галатасарай" перешел в августе нынешнего 2026 года за 25 млн евро плюс бонусы. Уже в первых матчах за турецкий клуб россиянин зарекомендовал себя как настоящий профессионал: на его счету сейчас шесть мячей в 13 матчах, причем четыре из них - в Лиге чемпионов.

Соглашение с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2031 года. Футболиста уже пытались перекупить "Барселона", "ПСЖ", "Челси" и "Ливерпуль", говорится в сообщении.