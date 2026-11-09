Азербайджан и Армения вошли в топ-10 по числу въехавших в Россию граждан

В первой десятке стран, граждане которых посещали Россию с различными целями в январе-сентябре 2026 года, оказались Азербайджан и Армения.

Жители Азербайджана и Армении вошли в топ-10 по посещениям России с разными целями в первые девять месяцев текущего года, следует из данных Погранслужбы ФСБ РФ.

Больше всего человек приехали в Россию из Казахстана - 2,24 млн. второе место занимает Узбекистан с 2,22 млн. В первой тройке также Китай (1,59 млн).

В топ-5 вошли Таджикистан (993,5 тыс) и Кыргызстан (626,62 тыс). на седьмом месте расположилась Абхазия (365,66 тыс).

На восьмой строчке оказалась Армения, откуда в Россию приехали 353,08 тыс гостей. Следом за ней расположился Азербайджан с показателем 319,94 тыс. Замыкает рейтинг Турция (238,36 тыс визитеров).