Встреча Вэнса и Резаи может пройти в Катаре на следующей неделе – СМИ

Катар намерен принять на следующей неделе встречу вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом поведал глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.
Он подчеркнул, что переговоры в столице Катара могут стать "важной возможностью" для достижения прогресса в урегулировании ситуации вокруг Ирана. По мнению главы турецкой разведки, ближайшие несколько недель будут решающими в этом отношении.
Помимо этого, он рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время состоявшегося в минувшую субботу телефонного разговора с президентом США Дональда Трампом призвал его отказаться от новых ударов по Исламской Республике.
"Возобновление атак США на Иран может втянуть регион в новый конфликт"
– Ибрагим Калын
Он отметил, что Анкара продолжает усилия по дипломатическому урегулированию вокруг Ирана.
Глава турецкой разведки также предположил, что данная тема может стать предметом переговоров Эрдогана с лидерами стран, принимающих участие в климатической конференции COPS31 в Анталье. Эта встреча должна состояться на полях форума 11-12 ноября.