Проблемы Каспия включены в повестку Азербайджана на COP31

Азербайджан обратит внимание на сложную экологическую ситуацию вокруг Каспийского моря, заявил Мухтар Бабаев.
Экологические проблемы Каспийского моря являются важнейшими темами повестки Азербайджана на COP31, рассказал спецпредставитель президента АР по вопросам климата Мухтар Бабаев.
"Мы будем поднимать этот вопрос как на нашей площадке, так и в рамках других сессий. Постараемся привлечь внимание международных организаций и финансовых институтов к этой проблеме"
– Мухтар Бабаев
По словам Бабаева, обмеление Каспийского моря является одним из наиболее серьезных экологических вызовов современности.
Отметим, что международный экологический саммит COP31 проходит в эти дни в турецкой Анталье. Мероприятие собрало представителей 196 стран мира.