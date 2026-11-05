Саудовская Аравия подтвердила планы провести "Интервидение"

Эр-Рияд подтвердил намерение провести "Интервидение" в Саудовской Аравии, заявили в МИД РФ. При этом точной даты пока не названо.

В российском дипведомстве заявили, что Саудовская Аравия подтвердила намерение провести конкурс "Интервидение". По словам замглавы МИД РФ Александра Алимова, на сроки проведения музыкального конкурса влияет напряженная ситуация в регионе.

"Следует принимать во внимание и сложную обстановку в регионе, которая оказывает влияние на сроки проведения проекта. При этом саудовские партнеры по-прежнему подтверждают намерение принять шоу у себя"

– Александр Алимов

Отметим, что музыкальный конкурс "Интервидение" впервые состоялся в прошлом году в России. На мероприятие прибыли исполнители из 22-х стран. В этом году конкурсе не состоялся, Саудовская Аравия должна провести "Интервидение" в 2027 году.