Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю шестой годовщины Дня Победы.
В своем обращении казахстанский лидер отметил, что День Победы занимает особое место в истории государственности страны.
"Эта знаменательная дата олицетворяет силу единства народа, его непреклонную волю в решимости защищать национальные интересы"
- Касым-Жомарт Токаев
Токаев подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева республика восстановила территориальную целостность, опираясь на принципы Устава ООН и международного права.
"Последовательная политика Азербайджана, направленная на укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, завоевывает поддержку международной общественности"
- Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, президент Казахстана высоко оценил текущий уровень двустороннего стратегического партнерства, которое постоянно расширяется благодаря новым совместным проектам.
"Уверен, что узы дружбы и взаимного уважения между нашими народами и впредь будут укрепляться, оставаясь надежным фундаментом многогранных связей между Казахстаном и Азербайджаном"
- Касым-Жомарт Токаев