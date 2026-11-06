Вестник Кавказа

Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента Азербайджана
По случаю государственного праздника Дня Победы Азербайджана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное поздравительное письмо Ильхаму Алиеву.

​Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю шестой годовщины Дня Победы.

​В своем обращении казахстанский лидер отметил, что День Победы занимает особое место в истории государственности страны.

​"Эта знаменательная дата олицетворяет силу единства народа, его непреклонную волю в решимости защищать национальные интересы"

- Касым-Жомарт Токаев

​Токаев подчеркнул, что под руководством Ильхама Алиева республика восстановила территориальную целостность, опираясь на принципы Устава ООН и международного права.

​"Последовательная политика Азербайджана, направленная на укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, завоевывает поддержку международной общественности"

- Касым-Жомарт Токаев

​Кроме того, президент Казахстана высоко оценил текущий уровень двустороннего стратегического партнерства, которое постоянно расширяется благодаря новым совместным проектам.

​"Уверен, что узы дружбы и взаимного уважения между нашими народами и впредь будут укрепляться, оставаясь надежным фундаментом многогранных связей между Казахстаном и Азербайджаном"

- Касым-Жомарт Токаев

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