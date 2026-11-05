США атакуют Иран в понедельник – СМИ

Источники сообщают о готовности Соединенных Штатов начать новую операцию против Ирана на следующей неделе. По их словам, это может произойти уже в понедельник.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) находится на завершающей стадии подготовки масштабных боевых действий против Ирана. Об этом рассказали американские чиновники, пожелавшие остаться неизвестными.

По данным телеканала Fox News, командование пока не получило соответствующих распоряжений.

В среду и четверг американский президент провел совещания с командой по национальной безопасности. На этих встречах обсуждался вопрос возобновления военной кампании против Исламской Республики.

Источники Fox News обратили внимание на то, что 9 ноября на Ближнем Востоке ожидается новолуние, что создает благоприятные условия для проведения военных операций, так как лунного света в это время не будет.

Чего ожидать от новой горячей фазы?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Иран по-прежнему настроен максимально жестко отвечать на любые удары со стороны США и Израиля, в связи с чем новая горячая фаза иранского конфликта наверняка выльется в атаки по американским базам на территории стран Персидского залива.

"Если анализировать ситуацию по открытым источникам, по тем данным, которые доступны широкой аудитории, то иранская стратегия осталась прежней: максимальный ущерб возможным агрессорам и асимметричный ответ, превращающий цель нападения на Иран в недостижимую. В этом смысле Иран был готов и к предыдущим атакам, и точно так же готов сейчас. Насколько удастся ему выстоять и выдержать удар – это другой вопрос, но совершенно точно, что иранцы будут отвечать ожесточенно", – прежде всего сказал он.

"С другой стороны, концепция боевых действий у американо-израильского тандема может немного измениться. Американцы передислоцировали значительную часть своих военных баз из стран Персидского залива вглубь Ближнего Востока. Поврежденные системы ПВО и ПРО, которые предназначены для обороны и защиты, в том числе американских союзников, не были восстановлены в достаточном объеме. Необходимые арсеналы для пополнения запасов противоракет и ракет для систем Patriot в Саудовской Аравии, Израиле и других странах, не поступили. В связи с этим ответные удары Ирана, которые будут наноситься по территории региональных стран, в том числе по Израилю, так или иначе будут иметь более серьезные последствия", – продолжил Турал Керимов.

"В этом контексте не совсем понятно, каким будет список целей США и Израиля на территории Ирана, какие изменения он претерпит и насколько американские и израильские военные смогут реализовать концепции этих стран по победе над Ираном в отрыве от текущих реалий, диктуемых региональной ситуацией. Как известно, многие энергетические объекты и объекты жизнеобеспечения на территории Ирана не были затронуты весной, так как региональные государства справедливо опасались иранского ответа по аналогичным объектам на своей территории и оказывали давление, насколько это возможно, на США (а США – на Израиль). Будет ли этот фактор сдерживания актуален на сей раз, скоро узнаем", – отметил востоковед.