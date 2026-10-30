Допсредства на выплаты пострадавшим от наводнения получит Дагестан

Правительство России предоставит дополнительные 207 млн рублей Дагестану для возмещения расходов регионального бюджета на единовременные выплаты жителям республики, которые пострадали в результате весеннего наводнения в марте-апреле. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.
"Выделить в 2026 году МЧС России для предоставления (...) бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся (...) в марте-апреле 2026 году на территориях Дагестана и Чечни, бюджетные ассигнования в размере 206,6 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации"
– распоряжение
Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, ливни обрушились на Дагестан и Чечню в конце марта и начале апреля. Они спровоцировали масштабное наводнение, в результате которого погибли 6 человек, свыше 6,2 тыс пострадали. В обеих республиках был введен режим ЧС федерального уровня.