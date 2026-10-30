Допсредства на выплаты пострадавшим от наводнения получит Дагестан

Дагестану передадут две сотни миллионов рублей, чтобы возместить расходы на выплаты пострадавшим во время весеннего наводнения. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Правительство России предоставит дополнительные 207 млн рублей Дагестану для возмещения расходов регионального бюджета на единовременные выплаты жителям республики, которые пострадали в результате весеннего наводнения в марте-апреле. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2026 году МЧС России для предоставления (...) бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся (...) в марте-апреле 2026 году на территориях Дагестана и Чечни, бюджетные ассигнования в размере 206,6 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации"

– распоряжение

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, ливни обрушились на Дагестан и Чечню в конце марта и начале апреля. Они спровоцировали масштабное наводнение, в результате которого погибли 6 человек, свыше 6,2 тыс пострадали. В обеих республиках был введен режим ЧС федерального уровня.