Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Республиканская партия получила меньшее количество голосов на промежуточных выборах в Конгресс из-за войны в Иране.

Из-за конфликта США с Ираном многие избиратели, обычно поддерживающие Республиканскую партию, проголосовали за демократов на промежуточных выборах, считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Соответствующий пост был опубликован им в социальной сети X, в качестве комментария об итогах промежуточного голосования на выборах в Конгресс.

"Причиной нашего поражения стала война (с Ираном - ред). Президент сам заявил об этом прошлой ночью"

— Джей Ди Вэнс

Вице-президент США пояснил, что явка избирателей с республиканскими взглядами стала достаточно высокой, но они проголосовали за Демократическую партию из-за того, что не поддерживают политику Белого дома.

Вэнс отметил, что эти избиратели, согласно одному из опросов, назвали четыре вещи, которые необходимо сделать, чтобы они снова начали поддерживать республиканцев.

В частности, речь идет о прекращении войны в Иране, пересмотре принципов отношений с Израилем, о снижении уровня инфляции и о том, чтобы администрация США сфокусировалась на внутренних проблемах страны, перечислил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Демократическая партия США получает большинство в обеих палатах по итогам промежуточных выборов в Конгресс.