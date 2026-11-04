Вестник Кавказа

Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин провел встречу с Мохсеном Резаи. Стороны обсудили послевоенное урегулирование.

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсеном Резаи. В фокусе внимания сторон оказались вопросы региональной безопасности и послевоенное урегулирование. 

"Мы провели с Путиным консультации по важным региональным вопросам, а также состоялись важные дискуссии, связанные с послевоенной обстановкой и механизмами безопасности в регионе"

– Мохсен Резаи 

Стороны также затронули тему строительства газопроводов из России в Иран.

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