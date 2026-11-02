Дорогу к турмаршрутам Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии реконструируют к 2028 году

В текущем году в КБР ремонтируют автомобильные дороги, ведущие к туристическим объектам республики, для улучшения логистики и доступности маршрутов Чегемского ущелья.

В Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" реконструируют автомобильные дороги, ведущие к туристическим объектам, сообщило министерство транспорта республики.

"Один из самых масштабных и капиталоемких объектов этого года - автодорога Чегем 2 - Булунгу. Протяженность трассы более 25 км"

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В ведомстве подчеркнули, что по завершении реконструкции в 2028 году дорога на всем протяжении станет более надежной и безопасной, улучшит логистику и доступность туристических маршрутов Чегемского ущелья и соседних районов.

Отметим, всего в 2026 году в республике планируется привести в порядок 73 км дорог, что включает 10 дорожных объектов и два инженерных сооружения. Помимо туристических маршрутов, ремонт охватывает участки опорной сети и дороги в труднодоступных населенных пунктах.