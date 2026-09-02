Вестник Кавказа

Ставропольская минералка востребована по всему миру

Бутылки с водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские предприятия, выпускающие бутилированную лечебную минеральную воду, только с начала текущего 2026 года экспортировали за рубеж почти 40 тысяч тонн минералки: в топ-3 попали Беларусь, Монголия и Казахстан.

Ставропольский край становится крупнейшим экспортером лечебной минеральной воды Северного Кавказа – только за 9 месяцев этого года он поставил за границу порядка 39 тыс т минеральной воды на сумму $21 млн, сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

"Поставки ставропольской минеральной воды осуществляются в 26 стран мира, среди них Индия, Абхазия, Южная Корея, Узбекистан, Германия, Канада, Вьетнам, ОАЭ, Молдова и Туркменистан. В топ-3 основных импортеров входят Беларусь, Монголия и Казахстан"

- Антон Доронин

Основные предприятия-экспортеры находятся в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске, Минераловодском и Предгорном округах, а пищевая и перерабатывающая промышленность региона на сегодняшний день одна из самых важных отраслей экономики, отметил министр, передает портал "Это Кавказ".

Один из главных ресурсов края, помимо продуктов питания, - вода: ежегодно здесь разливается более 2,5 млрд литров высококачественной минеральной и питьевой воды свыше 30 наименований, и это уже не только российские, но и мировые бренды, которые официально зарегистрированы в регионе, - добавил Антон Доронин.

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