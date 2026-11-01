Железнодорожные пассажирские перевозки нарастили Баку и Тбилиси

В АЖД сообщили о переходе железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси на четырехрейсовый режим. Общая вместимость поездов на данном направлении увеличена почти на 50%.

Железнодорожное сообщение между столицами Азербайджана и Грузии перешло на ежедневный четырехрейсовый режим. Об этом сказано в сообщении, распространенном 2 ноября ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Новое дневное расписание стало возможно благодаря запуску дополнительных составов. В АЖД отметили, что общая вместимость поездов увеличена на 46% – до 564 мест в сутки.

В ведомстве добавили, что запуск дополнительных рейсов позволит пассажирам путешествовать более бюджетно. В частности, на дополнительных рейсах стартовая цена на билеты стандартного класса (бывший плацкарт) составит 36 азербайджанских манатов (примерно 55 лари).