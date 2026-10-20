Молодежью в России могут стать люди до 40 лет – ВЦИОМ

В России могут на пять лет увеличить возраст молодежи. Сейчас молодежью официально считаются лица до 35 лет включительно.

В будущем возрастные границы социально-демографической группы молодежь в России могут расшириться – молодежью будут считаться люди до 40 лет включительно, такое мнение выразил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи"

– Валерий Федоров

Современная медицина и мода на здоровый образ жизни способствуют тому, чтобы люди ощущали себя молодыми дольше. Глава ВЦИОМ пояснил, что сейчас представления о возрасте изменились.

"Это же не просто так. Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, стали активно заниматься спортом - все себя в форме держат"

– Валерий Федоров

Он отметил, что какое-то время назад людей нужно было убеждать, что 50 лет – это еще не конец, сейчас же отношение к возрасту другое, передает РИА Новости.

"Сейчас в этом уже убеждать никого не надо. То есть это такое очень важное и обширное изменение"

– Валерий Федоров

Напомним, в 2020 году возраст молодежи в России продлили с 30 до 35 лет, сейчас в эту возрастную категорию входят лица от 14 до 35 лет включительно. При этом ВОЗ относит к молодежи людей в возрасте 18-44 года.