Президент Израиля проведет консультации с лидерами партий 4 ноября

Консультации о новом правительстве проведет 4 ноября с лидерами политических партий президент Израиля. На выборах в Кнессет ни один из блоков не получил большинства мандатов.

Президент Израиля Ицхак Герцог 4 ноября проведет консультации с лидерами партий, прошедших в новый созыв Кнессета (парламента).

Приглашения на консультации уже направлены лидерам всем прошедших в парламент партий, уточнил гендиректор канцелярии президента страны Эяль Швики.

"Как заявил сегодня (1 ноября - ред.) президент, его резиденция открыта для всех фракций, и президент ожидает, что их представители придут на консультации с открытым сердцем, готовые слушать, делиться идеями и предотвратить новый раунд выборов"

– Эяль Швики

Он добавил, что надеется на то, что эти встречи будут проходить "достойным, уважительным и содержательным образом". Консультации президента Израиля с лидерами партий будут транслироваться онлайн.

После консультаций Герцог даст поручение лидеру одной из партий сформировать новый кабмин, сформировав прочное большинство.

Выборы в Израиле прошли 27 октября, правый блок Биньямина Нетаньяху набрал в общей сложности 53 мандата, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом – 48 мандатов. При этом большинство в Кнессете составляет 61 мандат.