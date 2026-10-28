Вестник Кавказа

Президент Израиля проведет консультации с лидерами партий 4 ноября

Протестующие против судебной реформы в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Консультации о новом правительстве проведет 4 ноября с лидерами политических партий президент Израиля. На выборах в Кнессет ни один из блоков не получил большинства мандатов.

Президент Израиля Ицхак Герцог 4 ноября проведет консультации с лидерами партий, прошедших в новый созыв Кнессета (парламента).

Приглашения на консультации уже направлены лидерам всем прошедших в парламент партий, уточнил гендиректор канцелярии президента страны Эяль Швики.

"Как заявил сегодня (1 ноября - ред.) президент, его резиденция открыта для всех фракций, и президент ожидает, что их представители придут на консультации с открытым сердцем, готовые слушать, делиться идеями и предотвратить новый раунд выборов"

– Эяль Швики

Он добавил, что надеется на то, что эти встречи будут проходить "достойным, уважительным и содержательным образом". Консультации президента Израиля с лидерами партий будут транслироваться онлайн.

После консультаций Герцог даст поручение лидеру одной из партий сформировать новый кабмин, сформировав прочное большинство.

Выборы в Израиле прошли 27 октября, правый блок Биньямина Нетаньяху набрал в общей сложности 53 мандата, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом – 48 мандатов. При этом большинство в Кнессете составляет 61 мандат.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
950 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.