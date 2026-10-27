Израиль после выборов: Нетаньяху на первом месте, но без большинства

Предвыборная борьба не выявила победителя, а значит, Израиль могут ждать повторные парламентские выборы.

"Ликуд" впереди, но…

Парламентские выборы 27 октября поставили Израиль перед перспективой сложных коалиционных переговоров. "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохраняет первое место в Кнессете, но ни его союзники, ни оппозиция во главе с бывшим главой генштаба Гади Айзенкотом пока не имеют гарантированного большинства. Главный итог голосования — политический тупик. Крупнейшая партийная фракция не сможет сформировать правительство.

По данным Reuters, "Ликуд" получил 20,7% голосов, "Яшар" Айзенкота — 16%, Объединенный список — 9,9%, "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида — 8,8%, "Демократы" Яира Голана — 6,4%. "Яхадут ха-Тора" и "Наш дом Израиль" экс-министра обороны Авигдора Либермана набрали примерно по 6%, "Оцма Йехудит" — 5,5%, ШАС — 5,4%, РААМ — 5,2%, "Религиозный сионизм" — 4,9%.

Согласно данным экзитпола Kan 11 будущий состав Кнессета может выглядеть следующим образом: "Ликуд" — 27 мандатов, "Яшар" — 21, "Беяхад" — 13, Объединенный список — 11, "Демократы" — 9, НДИ — 8, РААМ — 7. ШАС, "Яхадут ха-Тора", "Оцма Йехудит" и "Религиозный сионизм" получают по 6. Итого — по 51 месту у лагерей Нетаньяху и оппозиции, а оставшиеся 18 у арабских партий. Для устойчивого большинства и формирования правительства нужен 61 депутат из 120. Другие экзитполы дают несколько иную картину, но также не выявляют победителя.

Программы: безопасность, призыв и устройство государства

Поскольку до формирования правительства еще далеко, у наблюдателей есть время поспекулировать на тему того, как изменится политика Израиля в случае победы той или иной крупной силы.

Партия "Ликуд" предлагает продолжение жесткого курса в сфере безопасности, поддержку рыночной экономики и укрепление регионального влияния Израиля. Однако его партнеры расставляют разные акценты. "Религиозный сионизм" министра финансов Бецалеля Смотрича выступает за аннексию Западного берега реки Иордан и восстановление поселений в Газе. "Оцма Йехудит" министра нацбезопасности и националиста Итамара Бен-Гвира требует ужесточения мер против палестинских боевиков и поддерживает выселение палестинцев из Газы. Для ШАС и "Яхадут ха-Тора" принципиальны интересы религиозных общин и освобождение учащихся иешив (высшие религиозные учебные заведения) от армейской службы.

Оппозиционная "Яшар" обещает государственную комиссию по расследованию провала 7 октября (нападение ХАМАС в 2023 году), укрепление независимости судов, новую доктрину безопасности и военную либо национальную службу для всех. "Беяхад" делает упор на преодоление общественного раскола, снижение дороговизны жизни и более эффективное госуправление. Партия Либермана остается светской националистической силой с жесткой позицией по безопасности. Она требует ввести обязательную службу для всех граждан, включая религиозных харедимов. "Демократы" предлагают защиту гражданских прав, гражданский брак, перераспределение средств в пользу общественных услуг и дипломатическую инициативу по палестинскому вопросу. Объединяет этот лагерь стремление сменить власть, но общей программы у него нет. Либерман - крайне правый, "Демократы" - крайне левые.

Арабские списки не следует автоматически записывать в готовую коалицию оппозиции, хотя РААМ и участвовала в правительстве Беннета-Лапида. Что точно ясно - обе арабские партии выступают за уход Нетаньяху, однако большинство лидеров сионистской оппозиции отвергают их включение в кабинет.

Что дальше: коалиционный торг или новые выборы?

Из-за отсутствия явного преимущества участвующих на выборах партий дальнейшее развитие событий может быть совершенно непредсказуемым. Но базовые сценарии в целом понятны.

Первый сценарий — расширение лагеря Нетаньяху за счет оппозиционных депутатов или целой партии. При сохранении нынешнего соотношения сил обычного союза "Ликуда", религиозных и ультраправых партий для формирования правящей коалиции недостаточно. Поэтому решающим станет вопрос, кто готов нарушить предвыборные обязательства ради участия во власти. Авигдор Либерман? Но тогда ему придется найти общий язык с религиозными партиями и отказаться от требования обязательной воинской повинности.

Если в течение 28 дней Нетаньяху не удается собрать коалицию, это право может быть передано оппозиции.

Второй вариант — кабинет оппозиции, но у нее такая же проблема, как и у Нетаньяху. Надо брать в коалицию еще кого-то, например, арабские списки. Арифметически такое правительство возможно, политически крайне сложно его сформировать: правые противники Нетаньяху не хотят зависеть от арабских партий.

Третий путь — компромиссный. Широкое правительство с участием "Ликуда" и части оппозиции. В теории это возможно, но переговоры неизбежно упрутся в фигуру премьер-министра и условия сотрудничества с Нетаньяху, который для оппозиции считается "токсичной" фигурой из-за своих коррупционных дел.

Наконец, если договориться не удастся, Израиль может вновь пойти на выборы. До появления нового кабинета Нетаньяху останется главой переходного правительства. Потеря парламентского большинства еще не означает немедленной потери власти.

Внешняя политика: различия в методах, а не полный разворот

Палестина

Коалиция "Ликуда" отвергает палестинскую государственность, а ее ультраправое крыло продвигает аннексию и переселение жителей Газы. Айзенкот и Беннет также не поддерживают создание палестинского государства в обозримой перспективе. Более заметное отличие оппозиции — готовность сдерживать насилие поселенцев и обсуждать региональные дипломатические инициативы. "Демократы" занимают более примирительную позицию, а арабские партии поддерживают палестинскую государственность.

Турция

Смена власти не гарантирует потепления отношений с Анкарой. Оппозиционные лидеры тоже рассматривают турецкое военное присутствие в регионе как проблему безопасности. Беннет выступает против участия Анкары в послевоенных механизмах для Газы. Айзенкот требует сокращения ее военного влияния в Сирии. При этом дипломатические каналы предотвращения столкновений возможны и при Нетаньяху, и при его преемниках.

Ливан и Иран

Здесь между основными сионистскими лагерями существует широкий консенсус: противодействие "Хезболле" и иранской угрозе останется приоритетом. Оппозиция не является "партией мира" в вопросах безопасности. Разница может проявиться в выборе момента эскалации, оценке ее целей и согласовании действий с союзниками.

США

Оба лагеря заинтересованы в американской поддержке. Оппозиция обещает уменьшить международную изоляцию и может оказаться восприимчивее к инициативам Вашингтона, особенно если кабинет не будет зависеть от Смотрича и Бен-Гвира. Но это не означает готовности принять любые американские предложения. Хотя Дональд Трамп публично объявил, что не признает другого премьера, кроме Нетаньяху, последний часто становится "камешком в ботинке" при попытках найти формулу мира с Ираном, в Палестине и в отношениях с Турцией.

Россия

Четкой общей российской программы у оппозиции нет: обещать разворот в отношениях с Москвой оснований недостаточно. При этом Айзенкот уже связывал более прочное соглашение по безопасности с Сирией с выводом оттуда не только турецких, но и российских сил. Нетаньяху традиционно поддерживает рабочие отношения с Кремлем, но в ходе предвыборной кампании обвинил Россию в нагнетании антиизраильских настроений и поддержке Палестины.