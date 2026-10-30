Азербайджан и Китай нарастили взаимный товарооборот

В январе-сентябре торговля между Азербайджаном и Китаем выросла на 1,7%. Китай занимает четвертое место в списке крупных торговых партнером Азербайджана и является главным зарубежным поставщиком.

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за первые девять месяцев этого года составил $3,459 млрд, следует из данных Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Торговля между двумя странами выросла на $59,4 млн или 1,7% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Китай занял четвертое место в числе основных торговых партнеров Азербайджана, его доля 9,3% от общего внешнеторгового оборота АР.

Экспорт из Азербайджана в Китай в январе-сентябре 2026 года составил $83,708 млн, что на 18,5% больше, чем в прошлом году.

Импорт из Китая вырос на 1,4%, до $3,376 млрд. Китай стал лидером в списке стран, из которых Азербайджан ввозит больше всего товаров.

В целом внешнеторговый оборот Азербайджана с начала года вырос на $1,836 млрд или 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт увеличился на 28,3%, а импорт сократился на 20,4%.