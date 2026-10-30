Импорт сладостей в Россию из Турции вырос на 13%

Россия в сентябре нарастила закупки различных сладостей из Турции на 13%. Больше всего российская сторона приобрела у Турции мучного (вафли, печенье и т.п.).

Поставки сладостей из Турции в Россию в сентябре увеличились на 13%, следует из данных турецкой статистической службы

Общий объем импортированных в Россию из Турции сладостей вырос до максимальных с апреля $11,1 млн. За год показатель снизился на 13%, а за месяц вырос на такую же величину.

Что касается отдельных видов сладостей, то в сентябре чаще всего Турция продавала в Россию мучные изделия, то есть вафли, печенье и тому подобные лакомства. В общей сложности стоимость поставок составила максимальные за три месяца $5,3 млн. Относительно августа поставки подскочили почти на 40%, в годовом выражении упав на 13%.

Шоколада и продукции из него Турция поставила России на $3,8 млн. Эта цифра упала и относительно августа (на 12%) и по сравнению с сентябрем-2025 (на 34%).

Еще на $1,9 млн российские компании закупили турецких изделий из сахара (мармелад, марципан, жевательная резинка). Показатель оказался на 19% больше, чем в августе, и на 18% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, передает РИА Новости.