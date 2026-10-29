Верхний Ларс собрал около 1 тыс большегрузов

В очереди на российско-грузинской границе находятся около тысячи грузовиков. Дорога открыта для транспорта.
Сегодня очередь из большегрузов на Военно-Грузинской дороге приближается к тысяче большегрузов, информацией поделился глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. В электронной очереди ожидают проезда 509 большегрузов, еще 436 находятся на стоянках"
– Сергей Меняйло
Напомним, КПП Верхний Ларс - единственный действующий на границе РФ и Грузии пункт пропуска. Также им пользуются автомобили, следующие в Армению.