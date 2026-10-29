Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал около 1 тыс большегрузов

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В очереди на российско-грузинской границе находятся около тысячи грузовиков. Дорога открыта для транспорта.

Сегодня очередь из большегрузов на Военно-Грузинской дороге приближается к тысяче большегрузов, информацией поделился глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. В электронной очереди ожидают проезда 509 большегрузов, еще 436 находятся на стоянках"

– Сергей Меняйло

Напомним, КПП Верхний Ларс - единственный действующий на границе РФ и Грузии пункт пропуска. Также им пользуются автомобили, следующие в Армению.

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